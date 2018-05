Ulkomaat

Yhtiöt taipuvat Kiinan painostukseen – Myös Finnair määritteli Taiwanin osaksi Kiinaa

Kiina

on viime kuukausina suhtautunut yhä tiukemmin Taiwaniin, jota se pitää kapinoivana maakuntanaan. Sen ovat saaneet kokea esimerkiksi lukuisat yritykset eri puolilla maailmaa, niiden joukossa myös suomalainen lentoyhtiö Finnair.Kun Finnairin verkkosivulta hakee lentoja Taiwanissa sijaitseviin kohteisiin, eteen tulevalla listalla Taiwanista käytetään ilmausta ”Taiwan, Kiina” eli Taiwanin todetaan olevan osa Kiinaa.

