, Irlanti, ihanaa! Irlannin kansanäänestyksen päätös heittää maan jyrkkä aborttikielto historian romukoppaan on erinomainen uutinen.Ensinnäkin se on loistava uutinen Irlannin naisille.Irlannin naiset saavat nyt viimeinkin oikeuden päättää omasta kehostaan. Ei enää synnytys­pakkoa, jos tulee vahingossa tai raiskattuna raskaaksi. Ei enää sala­myhkäisiä abortti­matkoja Britannian puolelle. Ei enää vaarallisia koti­tekoisia abortteja. Ei enää pelkoa ja häpeää.Kansanäänestyksen päätös on hyvä uutinen myös Irlannin miehille.Miehet saavat elää tasa-arvoisessa ja humaanissa Irlannissa. He voivat olla varmoja siitä, että heidän vaimonsa, tyttöystävänsä, tyttärensä ja muut naispuoliset sukulaisensa tai ystävänsä saavat tarvittaessa asianmukaista apua ja tukea. Maassa jossa naiset voivat hyvin, voivat myös miehet hyvin.kansanäänestyksen tulos on erinomainen uutinen myös koko Euroopalle.Eurooppalaisia maita, jotka kunnioittavat naisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, on nyt entistäkin enemmän. Samalla Eurooppa vahvistaa omaa humaania arvomaailmaansa. Euroopassa naisten ei tarvitse olla uskonnon ja miesten pakkovallan alla, toisin kuin monessa muussa maailmankolkassa. Eurooppalainen yhtenäisyys on yhtenäisyyttä naisten oikeuksien puolesta.Irlannin kansanäänestys antaa toivoa myös koko maailmalle.Naisten oikeudet ottavat helposti takapakkia. Abortti- ja muita oikeuksia on oltu kärkkäitä rajoittamaan, jos valtion ”etu” niin vaatii tai jos poliittiset tuulet äkkiä kääntyvät.Irlannin esimerkki osoittaa, että positiivinen kehitys on mahdollista, vaikka se veisi aikansa. Rauhanomainen ja sinnikäs kampanjointi sen puolesta mikä on oikein on aina oikein – ja välttämätöntä.Ihanaa, Irlanti, ihanaa!