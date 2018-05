Saksan oikeistopopulistit osaavat pelata tunteilla – AfD sai sekä kannustajansa että vastustajansa liikkeelle Berliinissä, ja molemmat huusivat toisiaan natseiksi

Ulkomaat

Saksan oikeistopopulistit osaavat pelata tunteilla – AfD sai sekä kannustajansa että vastustajansa liikkeelle

Berliini

Sunnuntaina

Vastakkainasettelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Populismin

Vaikka

AfD

Saksalaislehti