EU puuttuu muovijätteen tuottamiseen: Komissio kieltää kertakäyttöiset ruokailuvälineet, pillit ja vanupuikot

komissio esittää uusia Euroopan unionin laajuisia sääntöjä, jotka kieltäisivät kymmenen erilaista kertakäyttömuovituotetta. Säännöt koskisivat Euroopan unionin jäsenmaita, myös Suomea.Syynä uusiin sääntöihin on pyrkimys välttää haitallisen muovijätteen päätymistä meriin. Muovijäte valtamerissä ja muissa merissä on huomattavasti lisääntynyt vuosien mittaan.EU:n uudet säännöt kohdistuvat kymmeneen tuotteeseen, joita komission mukaan eniten löytyy Euroopan rannoilta. Nämä kymmenen tuotetta muodostavat 70 prosenttia merien roskista, kertoo komissio maanantaina julki tulleessa tiedotteessaan.kieltolistalle komissio on asettamassa muoviset pumpulipuikot, kertakäyttö­ruokailuvälineet, kertakäyttö­lautaset, juomapillit, juomien sekoitustikut ja ilmapallokepit.Kertakäyttöiset, muovista tehtyjen juoma-astioiden myyminen sallittaisiin vain, jos niiden korkit tai kannet eivät ole irrotettavia.Kiellettävät tuotteet pitää vastaisuudessa tehdä jostain muusta kuin muovista. Komission mukaan näille tuotteille on helposti saatavilla korvaavia materiaaleja, jotka eivät ole muoveja.uusilla säännöillä pyritään vähentämään tiettyjen muovituotteiden käyttöä. Tällaisia tuotteita ovat muoviset ruoka-astiat ja juomakupit. Niiden määrän vähentäminen olisi EU:n jäsenvaltioiden vastuulla. Valtiot voivat ottaa käyttöön kansallisia vähennystavoitteita.Tuotteiden valmistajille tulisi velvoite osallistua jätteiden keräämisen ja siivoamisen kuluihin. Tämä koskisi muovisten ruoka-asioiden, pakettien, kääreiden, juoma-astioiden, kuppien, filtterillisten savukkeiden, kosteuspyyhkeiden, ilmapallojen ja muovipussien valmistajia.EU:n jäsenvaltiot ollaan myös velvoittamassa keräämään talteen 90 prosenttia kertakäyttöisistä juomapulloista vuoteen 2025 mennessä.aikoo myös ottaa käyttöön järjestelmän, jossa muovisten kalastusvälineiden valmistajien on maksettava kalastusvälinejätteiden keruusta ja käsittelysä kertyneitä kustannuksia.Komission mukaan merien rannolle päätyvistä muovijätteistä noin 27 prosenttia on kalastusvälineitä, kuten kalaverkkoja.Jäsenmaat on tarkoitus myös velvoittaa tiedottamaan kuluttajille kertakäyttöisillä muovituotteilla ja kalastusvälineillä roskaamisen aiheuttamista haitoista. Tiedotusvelvoite kattaa myös tiedottamisen jätehuollosta ja siitä, kuinka jätteitä voi kierrättää.Lisäksi tiettyihin tuotteisiin on tulossa merkintöjä, joissa kerrotaan, miten niitä voi kierrättää.esitykset menevät seuraavaksi Euroopan parlamentin käsiteltäviksi.