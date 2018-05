Kim Jong-unin korkea-arvoinen kenraali lähti Yhdysvaltoihin, virkamiehet pohjustavat huippukokousta Singaporessa Kiistelty pohjoiskorealainen kenraali Kim Yong-Chol on matkalla New Yorkiin, Trump vahvisti. Kyseessä on korkea-arvoisin pohjoiskorealaisvieras Yhdysvalloissa vuosiin.