Salaperäinen Agenda Europe haluaa palauttaa ”luonnollisen järjestyksen” – liikkeellä on jo lonkerot ympäri Eurooppaa, sanoo verkostoa tutkinut asiantuntija

Ulkomaat

Salaperäinen Agenda Europe haluaa palauttaa ”luonnollisen järjestyksen” – liikkeellä on jo lonkerot ympäri Eur

Lontoo.

Agenda

Datta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Abortin

Suomessakin

Norjassa

Agenda

Datta

Agenda

Dattaa