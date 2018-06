Kaksi leijonaa, kaksi tiikeriä ja jaguaari karanneet eläintarhasta Saksassa – karkuteillä ollut karhu ammuttiin

Ulkomaat

Kaksi leijonaa, kaksi tiikeriä ja jaguaari karanneet eläintarhasta Saksassa – karkuteillä ollut karhu ammuttii

Viisi

Eifelin

vaaralliseksi luokiteltua petoeläintä, joiden joukossa on kaksi leijonaa, kaksi tiikeriä sekä jaguaari, ovat karanneet eläintarhasta läntisessä Saksassa.Eifelin eläintarhasta Lünebachissa karkasi myös karhu, mutta se ammuttiin.Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään sisätiloissa niin kauan kun petoeläimet ovat vielä karkuteillä ja soittamaan näkemistään eläinhavainnoista poliisille.Eläimet pääsivät ilmeisesti karkaamaan yöllisen myrskyn mukanaan tuoman tulvaveden avulla.eläintarha sijaitsee Lünebachissa lähellä Luxemburgin ja Belgian rajaa. Eläintarhassa on noin 400 eläintä ja siellä vierailee vuosittain noin 70 000 kävijää.Saksassa on aiemminkin karannut petoja eläintarhasta. Kaksi vuotta sitten kaksi leijonaa karkasi häkeistään Leipzigin eläintarhassa. Toinen karanneista leijonista ammuttiin ja toinen saatiin tuotua takaisin eläintarhaan.