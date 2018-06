Helteen vääntämät kiskot uhkasivat pysäyttää osan junaliikenteestä Ruotsissa – Liikennevirasto: Suomen raiteet kestävämpiä

Ulkomaat

Helteen vääntämät kiskot uhkasivat pysäyttää osan junaliikenteestä Ruotsissa – Liikennevirasto: Suomen raiteet

Ruotsin

https://www.expressen.se/nyheter/sjs-tagtrafik-mellan-goteborg-och-stockholm-stalls-in-hela-helgen-/

Poikkeuksellinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Aurinkomutkia”

Suomessa

Viisterän