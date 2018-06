USA:ssa keskustellaan armahdusvaltuuksista – Trumpin lakimiehen mukaan presidentillä on todennäköisesti oikeus armahtaa itsensä, mutta Trump ei niin tee Presidentin armahdusvaltuuksia on pohdittu Donald Trumpin kaudella myös aiemmin. Taustalla on Trumpin vaalikampanjaan kohdistuva Venäjä-tutkinta.