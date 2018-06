Heljä Lehto, 41, sai kansainvälisen työuran sekä kahdet kaksoset ja kuopuksen – Näin hän yhdisti suurperheen ja uran Kiinassa Pekingissä asuvalta Heljä Lehdolta kysytään usein, miten suurperheen ja uran yhdistäminen onnistuu. Ei se ole kovin vaikeaa, mutta arkeen tarvitaan apua ja puolison on tehtävä puolet, Lehto sanoo. Hänelle perhe on tärkeä, mutta niin on myös työ.