11 kuoli räjähdyksessä kaivoksessa Kiinassa – 25 ihmistä edelleen loukussa

rautamalmikaivoksessa Kiinan Liaoningin maakunnassa kuoli tiistaina 11 ihmistä ja loukkaantui yhdeksän, valtion media kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.25 ihmistä on loukussa räjähdyksen jäljiltä. Osa heistä on onnistunut ottamaan yhteyttä kaivoksen ulkopuolelle.Räjähdys tapahtui tiistaina kello 11:n jälkeen Suomen aikaa.Kaivos sijaitsee Kiinan koillisosassa Benxin kaupungissa. Kaivoksen omistaa Huamei Group -niminen yritys.Benxin kaupungin viranomaiset ovat paikalla pelastustöissä, CCTV-kanava kertoi Reutersin mukaan.kaivosonnettomuudet ovat Kiinassa yleisiä, vaikka hallitus on pyrkinyt parantamaan kaivosten turvallisuutta.Viimeksi toukokuussa räjähdys hiilikaivoksessa Hunanin maakunnassa tappoi kaksi työntekijää, ja kolme on edelleen kateissa.Viime vuoden toukokuussa ainakin 18 hiilikaivoksen työntekijää kuoli kaasuvuodossa Hunanissa, kertoo uutistoimisto AFP. Maaliskuussa 2017 kuoli 17 työntekijää, kun heitä kuljettanut hissi putosi Heilongjangin maakunnassa.