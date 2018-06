Miss America -kisa luopuu lähes sadan vuoden jälkeen uimapukukierroksesta – #metoo-ajan ”kulttuurivallankumous” lakkauttaa myös iltapukukierroksen

Ulkomaat

Miss America -kisa luopuu lähes sadan vuoden jälkeen uimapukukierroksesta – #metoo-ajan ”kulttuurivallankumous

Uimapukukierros

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uimapukukierroksen

Myös

Ensimmäinen

Yhdysvalloissa