Ainakin 18 siviiliä kuoli ilmaiskussa Syyriassa, uhrien joukossa kaksi lasta

18 siviiliä kuoli ilmaiskussa Syyrian luoteisosassa torstaina. Uhrien joukossa oli kaksi lasta. Asiasta kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö uutistoimisto AFP:n mukaan.Idlibin maakunnassa sijaitsevaan asuinalueeseen tehdyssä iskussa haavoitti lisäksi ainakin 50 ihmistä. Järjestön johtajan mukaan uhrien määrä voi vielä nousta, koska romahtaneiden rakennuksien alle on voinut jäädä ihmisiä.Järjestö epäilee, että iskun takana on luultavasti Venäjä. Epäily johtuu iskussa käytetyistä koneista ja ammuksista.kertoi torstaina myös toisesta konfliktista Syyrian eteläosassa, jossa kuoli järjestön tietojen mukaan ainakin 22 Syyrian hallituksen joukkojen sotilasta. Konfliktissa menetti henkensä lisäksi 12 jihadistia. Väkivaltaisuudet tapahtuivat Sweidan aavikkoalueella.Isis on kohdistanut iskuja viime aikoina Syyrian hallitusta tukeviin joukkoihin, ja torstain konfliktin uhrit mukaan lukien 184 sotilasta on kuollut Isisin toimesta vain muutaman viikon sisällä. Väkivaltaisuuksissa on kuollut lisäksi ainakin 92 jihadistia.Yli 350 000 ihmistä on kuollut Syyrian sodassa, joka on alkoi vuonna 2011.