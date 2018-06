Trump ja Kim tapaavat luksuslomakohteeksi muutetulla entisellä merirosvosaarella – hulppeisiin hotelleihin ja tiukkoihin turvajärjestelyihin kuluu miljoonia

Ulkomaat

Trump ja Kim tapaavat luksuslomakohteeksi muutetulla entisellä merirosvosaarella – hulppeisiin hotelleihin ja

”Kuuden

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005710692.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sentosa

Hulppeita

Koko

Hotellit