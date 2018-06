Ulkomaat

Geokätköä etsinyt nainen hukkui viemäriin Prahassa – toinen etsijä on kateissa

27-vuotias nainen löytyi hukkuneena Tšekin pääkaupunkia halkovasta Vltava-joesta sunnuntaina, kertoo uutistoimisto AFP.



Nainen oli kolmen muun henkilön kanssa kaupungin viemäristössä etsimässä geokätköjä, kunnes tulvinut sadevesi vyöryi heitä vastaan.



Nainen kulkeutui tulvaveden mukana Vltavaan, josta hänet löydettiin kuolleena. Toinen ryhmään kuulunut mieshenkilö on edelleen kateissa. Kaksi muuta henkilöä onnistuivat pelastautumaan, ja he ovat sairaalahoidossa.



Geokätköillä tarkoitetaan ihmisten kartalle merkkaamia gps-pisteitä, joihin on piilotettu pieniä ”aarteita”. Älypuhelimien avustuksella pelattava etsintäharrastus on suosittua ympäri maailman.