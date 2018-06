Trump lupasi Pohjois-Korean Kimille, että Yhdysvallat lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa – Ilmoitus oli monille järkytys, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?

Ulkomaat

Trump lupasi Pohjois-Korean Kimille, että Yhdysvallat lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa – Ilmoitus

Itä-Aasian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmoitus

Yhdysvaltain

Kimille sotaharjoitusten