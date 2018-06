Ulkomaat

Guatemala sulki lentokenttänsä ainoan kiitoradan purkautuvan tulivuoren takia

Guatemala

joutui keskiviikkona sulkemaan kansainvälisen lentokenttänsä La Auroran ainoan kiitoradan Pacaya-tulivuoren syöksemän tuhkan vuoksi.Guatemalan ilmailuviranomaisten mukaan lentokenttä suljetaan varatoimenpiteenä.”Tämä on ennaltaehkäisevä toimenpide matkustajien ja ilma-alusten turvaamiseksi”, paikallinen viranomainen totesi.Viranomaiset ovat varautuneet siihen, että Pacaya voi lisätä toimintaansa seuraavien päivien aikana.Viimeksi Pacaya purkautui vuonna 2010. Tuolloin kolme ihmistä kuoli ja satoja evakuoitiin.

Guatemalassa on totuttu elämään tulivuorten liikkeitä seuraten, sillä maassa on 34 tulivuorta. Ennen Pacayan purkautumista maan viranomaiset olivat jo valmiiksi hälytystilassa Fuego-tulivuoren takia.Fuego purkautui 3. kesäkuuta syösten tuhkaa ja laavaa nopeasti ja tuhoisasti. Purkaus oli Fuegon pahin neljään vuosikymmeneen. Se hautasi kyliä alleen tappaen ainakin 110 ihmistä. 200 on purkauksen jäljiltä yhä kateissa.