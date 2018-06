Trump ei suostunut tuomitsemaan Pohjois-Korean hirmutekoja – Presidentin mukaan Kim on ”kova tyyppi” ja ”moni muukin on tehnyt pahoja asioita”

Ulkomaat

Trump ei suostunut tuomitsemaan Pohjois-Korean hirmutekoja – Presidentin mukaan Kim on ”kova tyyppi” ja ”moni

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump ja Kim

Kimin

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005716463.html

Trumpin haluttomuus