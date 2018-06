Ulkomaat

Neljä ihmissalakuljettajaa tuomittiin Unkarissa – 71 siirtolaista kuoli kylmäkuljetusautoon

tuomioistuin on tuominnut neljä ihmissalakuljettajaa, jotka ovat vastuussa 71 ihmisen tukehtumisesta kylmäkuljetusautossa vuonna 2015.Miehet olivat hylänneet auton ja ruumiit itävaltalaisen moottoritien varteen. Ruumiiden joukossa oli myös lapsia.Kaikille neljälle miehelle määrättiin 25 vuoden vankeusrangaistukset. Oikeuden mukaan miehet olivat osallisina 59 miehen, kahdeksan naisen ja neljän lapsen kuolemaan. Kuolleiden joukossa oli ihmisiä Syyriasta, Afganistanista ja Irakista.tuomituista miehistä kolme on bulgarialaisia ja yksi Afganistanista. Tapauksessa on tuomittu jo aiemmin useampia ihmisiä.Salakuljettajat eivät olleet huomioineet kylmäkuljetusauton sisällä huutaneiden siirtolaisten hätää. Oikeuden mukaan autossa kuljetetut ihmiset olivat ennen kuolemaansa hakanneet kuljetusauton seiniä ja huutaneet apua.