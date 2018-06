Ulkomaat

Hameen alta salaa kuvaamisesta tulee laitonta Englannissa, ja siitä voi joutua vankilaan

Lontoo

Hameen

Hameen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Wera_Hobhouse/status/1007505538106757120

Kameran

Lontoon

https://twitter.com/SadiqKhan/status/1007535939143561216