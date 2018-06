Suomalainen Laura Alho sai ajokortin Saudi-Arabiassa ensimmäisten naisten joukossa – aikoo hypätä auton rattiin heti, kun ajokielto kumotaan

Tästä on kyse

Naiset pääsevät viimein rattiin



Saudi-Arabia on maailman ainoa maa, joka on kieltänyt naisilta autolla ajamisen.



Ajokiellon purkamisesta ilmoitettiin viime syksynä.



Naiset pääsevät rattiin 24. kesäkuuta. Viranomaiset ovat jo alkaneet myöntää ajokortteja.



Osa saudinaisista on ajanut ajokortin opiskellessaan ja asuessaan ulkomailla.