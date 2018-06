Taksikuski ajoi väkijoukkoon Moskovan keskustassa ja yritti silminnäkijän mukaan paeta paikalta, osa loukkaantuneista jalkapallofaneja – kyse ei tahallisesta iskusta

Ulkomaat

Taksikuski ajoi väkijoukkoon Moskovan keskustassa ja yritti silminnäkijän mukaan paeta paikalta, osa loukkaant

Ainakin

Moskovan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

seitsemän ihmistä on loukkaantunut taksin ajettua väkijoukkoon Moskovassa. Onnettomuus sattui lähellä kaupungin keskusaukiota Punaista toria.Osan loukkaantuneista uskotaan olleen kaupungissa jalkapallon maailmanmestaruuskisoja varten, sillä heillä oli päällään Meksikon värejä kantavat pelipaidat. Kukaan loukkaantuneista ei ole kriittisessä tilassa, mutta yhdellä on vakavia vammoja, uutistoimisto Interfax kertoo.Loukkaantuneiden joukossa on ainakin Meksikon, Venäjän ja Ukrainan kansalaisia.poliisi epäilee kuljettajan menettäneen autonsa hallinnan. Reutersin mukaan hänen epäillään ajaneen alkoholin vaikutuksen alaisena.Paikalla ollut silminnäkijä kertoi Reutersille, että taksikuski yritti paeta onnettomuuden jälkeen paikalta, ennen kuin poliisi otti hänet kiinni.Taksin kuljettaja on viranomaislähteiden mukaan todennut, että ajautui autollaan väkijoukkoon vahingossa. Hänen ajokorttinsa on myönnetty Kirgisiassa.