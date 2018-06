Ulkomaat

YK:n pääsihteeri Guterres vierailee maanantaina Suomessa –”Historian loppu” vaihtui ”historian kostoksi”

New York

Herra

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Portugalin

Esimerkiksi

The Financial

Guterresin

Sen sijaan

Tässä

YK luotiin

Tämä on