Yhdysvaltain syrjäseuduilla on yhä seurakuntia, joissa käsitellään myrkkykäärmeitä ja juodaan lipeää – saarnaajia kuolee puremiin jatkuvasti

Ulkomaat

Yhdysvaltain syrjäseuduilla on yhä seurakuntia, joissa käsitellään myrkkykäärmeitä ja juodaan lipeää – saarnaa

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lahko

Käärmekirkkojen

Yhdysvalloissa

Käärmeitä

Käärmeet