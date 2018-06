Sattuma vei Porista huippukokiksi Irlantiin: ”Suomessa ei aina tajuta, kuinka hyvin asiat siellä ovat”

Kuka

Michelin-kokki ja neljän lapsen isä



Keittiömestari Mickael Viljanen syntyi vuonna 1981 Ruotsissa, mutta kasvoi Porissa.



Hän on asunut Irlannissa vuodesta 2000 lähtien lukuun ottamatta yhtä Suomessa vietettyä vuoden pätkää.



Viljanen on osakas The Greenhouse -nimisessä ravintolassa, joka sijaitsee Dublinin keskustassa. Ravintolalla on yksi Michelin-tähti.



Dublinin ulkopuolella asuvalla Viljasella on irlantilainen vaimo ja neljä lasta: Nea, 17, Ryan, 12, Milja, 7, ja Iida, 5.