Indonesian lauttaturman uhriluvun pelätään nousevan – poliisin mukaan 180 ihmistä on kateissa

maanantaisen lauttaturman uhriluvun pelätään nousevan.Paikallisen poliisin mukaan turmassa kadonneita ihmisiä on noin 180, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Vielä maanantaina lautan uutisoitiin kuljettaneen 80:tä matkustajaa.Puinen matkustajalautta oli liikkeellä turistien suosimalla Toba-järvellä Sumatran saarella, kun se upposi. 18 ihmistä onnistuttiin pelastamaan pian veneen upottua.Lautalla olleesta ihmismäärästä ei ole täyttä varmuutta, sillä kaikki matkustajat eivät saaneet matkalippua. Viranomaiset uskovat lautan toimineen laittomasti, eikä sillä ollut matkustajaluetteloa.etsitään muun muassa sukeltajien avustuksella.Tähän mennessä järvestä on löydetty kolme kuollutta. Tutkijat uskovat löytävänsä lisää kuolleita, kun he paikantavat lautan 450 metriä syvästä järvestä.Toba on maailman suurin vulkaaninen järvi ja hyvin suosittu turistikohde Indonesiassa. Suomen ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin maanantaina, että Indonesiaan oli tehty 216 matkustusilmoitusta ja Toban alueelle neljä.