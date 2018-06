”Vetäytyminen ei edistä ihmisoikeuksia maailmassa millään tavalla” – USA:n lähtö YK:n ihmisoikeusneuvostosta avaa tilaa oikeuksien polkijoille, sanoo asiantuntija

Ulkomaat

”Vetäytyminen ei edistä ihmisoikeuksia maailmassa millään tavalla” – USA:n lähtö YK:n ihmisoikeusneuvostosta a

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Yhdysvaltain

Creutzin mukaan