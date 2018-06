Näin EU-kansalaiset saavat jäädä Britanniaan brexitin jälkeen – Brittihallitus lupaa entistä helpompaa rekisteröintiä

Ulkomaat

Näin EU-kansalaiset saavat jäädä Britanniaan brexitin jälkeen – Brittihallitus lupaa entistä helpompaa rekiste

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Kuka saa jäädä Britanniaan?

2. Miten oleskeluoikeutta haetaan?

3 Onko edessä taas hirveä paperisota?

4. Paljonko oleskelulupa maksaa?

5. Keitä perheenjäseniä saa ottaa mukaan Britanniaan?

6. Pitääkö nyt tehdä heti jotain?

7. Voiko brittihallituksen esitykseen luottaa?