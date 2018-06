2000-luvun alun menestysartisti Akon julkisti oman kryptovaluutan ja sen avulla toimivan kaupungin – ”Keksin konseptit ja annan nörttien selvittää loput”

Ulkomaat

2000-luvun alun menestysartisti Akon julkisti oman kryptovaluutan ja sen avulla toimivan kaupungin – ”Keksin k

Senegalilais-yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lyhyen

AKoinin verkkosivujen

Tämä