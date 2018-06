Tutkija James Hansen varoitti ilmastonmuutoksesta ensimmäisenä 30 vuotta sitten – nyt hän haukkuu monesti myönteisessä valossa esiintyneet valtionjohtajat tehottomiksi huijareiksi

Ulkomaat

Tutkija James Hansen varoitti ilmastonmuutoksesta ensimmäisenä 30 vuotta sitten – nyt hän haukkuu monesti myön

Juuri nyt

Ilmakehä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa

Ilmastonmuutoksen

Obamaa

Onko