”Olen nyt näyttänyt vilkkua enemmän kuin miehet kautta aikojen” – Saudi-Arabian naiset pääsivät vihdoin rattii

Jedda

Hala Jameel

Jameel

Jameel

”Nyt voin soittaa autossa räppiä täysillä.”

”Konservatiiviset naiset kirjoittavat, kuinka autolla ajaminen ajaa naisia prostituutioon.”

Jameel

On vaikea

Kukaan ei tunne naista niin perinpohjaisesti kuin hänen autonkuljettajansa.

Tästä päivästä

Saudi-Arabian ajokielto kesti lähes 40 vuotta

Saudi-Arabia

Kysymys

Ajokiellon