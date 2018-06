Ulkomaat

Hollannissa hyväksyttiin osittainen burkakielto

on hyväksytty osittainen burkakielto. Parlamentin ylähuone on tiistaina hyväksynyt lain, jonka mukaan kasvot peittävät hunnut ovat kiellettyjä julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, sairaaloissa ja valtion virastoissa, kertoo uutistoimisto Reuters.Parlamentin alahuone hyväksyi lakiesityksen vuonna 2016 sen jälkeen, kun alkuperäinen ja laajuudeltaan suurempi burkan kieltoa koskenut lakiesitys hylättiin.Nyt hyväksytyn uuden lain mukaan kaikki kasvot peittävät vaatteet ovat kiellettyjä julkisissa rakennuksissa, mutta ei esimerkiksi kaduilla. Burkan ohella näihin kuuluvat esimerkiksi kasvot peittävät hiihtopipot ja moottoripyöräkypärät.on kritisoitu esimerkiksi sen vuoksi, että huivinkäyttökielto kohdistuu pieneen joukkoon Hollannissa asuvista. Burkaa tai niqabia käyttäviä musliminaisia on maassa arviolta noin 200–400.Samankaltaisista huivinkäyttökielloista on jo päätetty muun muassa Belgiassa, Ranskassa, Tanskassa ja Espanjassa.