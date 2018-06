Merkel joutuu jäähylle alfauroksen pienoisrautatiellä – Saksan sisäministeri Horst Seehofer haluaa johtaa, mutta hän otti suuren riski uhitellessaan liittokanslerille

Ulkomaat

Merkel joutuu jäähylle alfauroksen pienoisrautatiellä – Saksan sisäministeri Horst Seehofer haluaa johtaa, mut

Alfauros.

https://www.youtube.com/watch?v=oz9nmRIuEZw

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina

Seehofer

Merkelin

CSU ja CDU

Seehofer

Jos Merkel