Maahanmuuton ruuhkavuosi 2015 hiertää yhä EU:n yhtenäisyyttä – Huippukokouksessa yritetään jälleen kerran päästä yksimielisyyteen turvapaikanhakijoiden kohtelusta

Ulkomaat

Maahanmuuton ruuhkavuosi 2015 hiertää yhä EU:n yhtenäisyyttä – Huippukokouksessa yritetään jälleen kerran pääs

Bryssel

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Saksan

Vielä

Vaikka

Riitelyn

Jos otetaan

Tänään