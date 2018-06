Kuolemaantuomittu Gaddafin poika on uskottavin ehdokas Libyan presidentiksi – vaalit pitäisi järjestää vielä tänä vuonna, vaikka maa on sotatilassa

Fakta

Diktaattorin perhe pakeni maailmalle



Vuonna 2011 tapetulla Libyan johtajalla Muammar Gaddafilla on tytär ja seitsemän poikaa. Pojista kolme on kuollut taisteluissa.



Leski Safia, 66, tytär Ayesha, 42, sekä pojat Hannibal, 42, ja Muhammed, 48, saivat turvapaikan Omanista.



Hannibal Gaddafi aiheutti taannoin diplomaattisia selkkauksia pahoinpitelyillä Euroopassa. Vuonna 2015 hänet pidätettiin Libanonissa liitettynä shiiajohtajan katoamiseen Libyassa 1978.



Ex-jalkapalloilija Saadi Gaddafi, 45, edusti Perugiaa ja Udinesea kahdessa Italian liigan ottelussa. Niger luovutti hänet tuomittavaksi Libyaan vuonna 2014. Vankeudessa häntä on väitetty kidutetun.



Saif al-Islam Gaddafi, 45, pyrkii Libyan presidentiksi.