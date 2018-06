Miksi Trump ja Putin tapaavat juuri Helsingissä? HS kysyi ulkopolitiikan asiantuntijoilta, mitä huippukokous merkitsee Suomelle

Ulkomaat

presidentti Donald Trump https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin https://www.hs.fi/haku/?query=vladimir+putin tapaavat Helsingissä, Valkoinen talo ja Kreml varmistivat torstaina.Presidenttien huippukokous järjestetään Helsingissä 16. heinäkuuta eli päivä jalkapallon MM-finaalin jälkeen.instituutin johtaja Teija Tiilikainen https://www.hs.fi/haku/?query=teija+tiilikainen , miksi Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien tapaamispaikaksi valikoitui Helsinki?”Asiassa on varmasti erilaisia taustoja. Yksi on se, että Suomi on aiemminkin historiassa isännöinyt tällaisia huipputapaamisia. Parin viime vuoden aikanakin täällä on ollut Yhdysvaltojen ja Venäjän eritasoisia tapaamisia. Presidentti Sauli Niinistöllä https://www.hs.fi/haku/?query=sauli+niinistolla on ollut aktiivinen rooli vuoropuhelun ylläpitämisessä kumpaankin suuntaan.”Tiilikaisen mukaan tapaaminen on äärimmäisen merkittävä, koska maailmanpoliittinen tilanne elää suurta murrosvaihetta: vanhan kylmänsodan jälkeisen valtajärjestelmän tilalle luodaan uutta.”Minkälaiselle pohjalle se rakentuu, mikä on suurvaltojen keskinäinen yhteisymmärrys maailmanjärjestyksen tulevaisuudesta? Nämä ovat avoimia kysymyksiä eri tavalla kuin aiemmin”, hän sanoo.on Tiilikaisen mukaan myös se, millainen puheyhteys Putinin ja Trumpin välille syntyy, miten henkilökemiat toimivat ja mihin he päättävät kohdentaa tapaamisen päähuomion.”Oletan, että tapaamisessa keskustellaan suurvaltojen keskeisistä ongelmakysymyksistä. Eriäviä näkemyksiä on Ukrainan konfliktista ja Syyrian tilanteesta. Lisäksi ydinaserajoitussopimusten nykyproblematiikassa on paljon ristikkäisiä käsityksiä.””Jossakin muodossa varmaan tulee esille myös Yhdysvaltain sisäpolitiikassa ykkösasiaksi noussut [Venäjän] vaikuttaminen vaaleihin.”Tapaaminen vahvistaa Tiilikaisen mukaan Suomen kansainvälistä uskottavuutta ja perinnettä kansainvälisten tapaamisten isännöijänä. On myös hyvä muistaa EU-ulottuvuus: Suomi on EU-maa ja Suomella on vahva EU-profiili, Tiilikainen sanoo.”On puhuttu paljon siitä, että EU on ollut sivustakatsojana näissä suurvaltatapaamisissa. Kun tapaamisen yksityiskohdista saadaan lisää tietoa, niin voidaan katsoa, tuleeko kahdenvälisiä tapaamisia [joissa Niinistö tapaa Trumpia ja/tai Putinia], jolloin Suomen johdon tai Niinistön on mahdollista tuoda esille EU:n näkökantoja.”

Miten tapaaminen vaikuttaa Suomen ja Venäjän suhteisiin?

”Niinistö ja Putin ovat tavanneet kautta kriisivuosien ja ylläpitäneet keskusteluyhteyttä, vaikka asioista ollaan oltu eri mieltä. Kyllä se on jonkinlainen luottamuksenosoitus kummaltakin suunnalta, että Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskenään sopineet Helsingin tapaamispaikaksi.”

Entä Suomen ja Yhdysvaltojen suhteisiin?

