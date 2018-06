”Panokset korkealla ja aikaa vähän” – Suurten teemojen huippukokous koettelee Merkelin, Macronin ja koko EU:n asemaa

Ulkomaat

”Panokset korkealla ja aikaa vähän” – Suurten teemojen huippukokous koettelee Merkelin, Macronin ja koko EU:n

Bryssel

EU-maiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokouksen

Koska

Samalla

Huippukokouksia