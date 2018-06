Ulkomaat

Saksalaisriita voi sytyttää ketjureaktion, jonka päässä voi olla nyky-EU:n loppu – ”Merkelin metodi ei enää to

Berliini

EU-maiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkelin

Seehofer

EU

Perusongelma

Vielä on