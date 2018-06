Ulkomaat

EU etsii kohteliasta tapaa sanoa ”ei” Ranskan epämääräisille euroehdotuksille

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja. paavo.rautio@hs.fi

keskustelu­kulttuuriin kuuluu tokaisujen välttely. Älä sano ei, vaikka kuinka tekisi mieli. Sano mieluummin, että ”ihan hyvä idea, mutta...”Euroopan unionin huippukokous keskittyi perjantaina euroalueen uudistuksiin. Koko operaation tarkoitus on kehittää hyvin ranskalainen vastaus Ranskan presidentille Emmanuel Macronille. Macron on tarjonnut monia ideoita, jotka hänen mukaansa vahvistaisivat euroaluetta. Macronin mukaan euroalueelle pitäisi rakentaa oma budjetti, luoda valtiovarainministerin virka ja yhteistä talouspolitiikkaa valvova elin.Näiden pohdintojen tuli olla huippukokouksen asialistan tärkein kohta. Saksan hallitusvaivojen ja Italian maahanmuuttolinjausten vuoksi euroasiat lipsahtivat hieman syrjemmälle. Mikä sopiikin monelle maalle, koska valokeilasta pois siirretyissä asioissa on pienempi paine eikä niissä ole ihan pakko päätyä konkreettisiin lopputuloksiin. Ja sellaisia ei ole nyt odotettavissa.Macronin ideoista useat ovat sittenkin aika epämääräisiä. Esimerkiksi käy eurobudjetti. Paljonko sinne kerättäisiin? Jos vähän, sillä ei tee mitään, jos paljon, siihen eivät pohjoiset jäsenmaat suostu. Miten rahaa kerättäisiin? Vastaisiko eurobudjetin käytöstä jokin EU-instituutio, vai luotaisiinko jokin uusi elin? Ja miten tämä uusi budjetti nivoutuisi entiseen EU-budjettiin?Todennäköinen ”kyllä, mutta” -vastaus kokoukselta on, että eurobudjettia pitää katsella vähän myöhemmin, kun unionin pitkän aikavälin rahoitusratkaisuja aletaan linjata tarkemmin. Espanjan kielelle tiivistettynä ja sikäläiseen keskustelukulttuuriin siirrettynä tämä vastaus on ”mañana”.maiden kriisiavusta vastaamaan pitäisi rakentaa vanhan vakausjärjestelmän (EVM) pohjalta uusi ja vahvempi. Ranskan tavoitteena on jonkinlainen Kansainvälisen valuuttarahaston eurooppalainen versio. Tämän vahvistetun EVM:n päätöksentekovaltaan liittyvät kysymykset ovat paljon pahemmin auki, kuin päättäjät haluavat tunnustaa. EU-parlamentti ei suostu siihen, että vakausjärjestelmä jäisi jotenkin sen ulottumattomiin. Monet muut maat taas eivät hyväksy, että EU-parlamentti pääsisi päättämään, ketä avustetaan ja millä ehdoilla, mutta kotimaiset parlamentit ei.vastaus on, että EVM hyväksytään pankkikriisien hätäavustajaksi – tämä oli selvää jo ennakolta – ja valtioiden kriisiavustajaksi periaatteessa, jos mañana päästään sopuun avustamisen periaatteista. Ehkä konkretian voittona juhlitaan sitä, jos loppujulistukseen lipsahtaa sellainen idea, että jäsenmaan velkajärjestely on mahdollinen ja tarvittaessa kriisiavun ehto. Tämä tosin saattaa pyöristyä Etelä-Euroopan maiden vastustuksen vuoksi – ne kun ymmärtävät, että tämä kohta viittaa rumasti niihin.