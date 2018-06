Näistä asioista EU-johtajat kiistelivät läpi yön – HS käy läpi, mitä Eurooppaan tulijoille tulevaisuudessa tapahtuu

Ulkomaat

Näistä asioista EU-johtajat kiistelivät läpi yön – HS käy läpi, mitä Eurooppaan tulijoille tulevaisuudessa tap

Bryssel.

EU-johtajat

kokoontuivat torstaina yhteen lähihistorian vaikeimmista huippukokouksista https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005737012.html . Johtajat keskustelivat maahanmuuttolinjauksista koko yön, yhdessä ja pienryhmissä, kunnes sopu viimein perjantaina aamuyöllä saavutettiin. HS käy alla läpi syntyneen sopimuksen ydinkohdat.

Mistä nyt päätettiin?

EU-johtajat sopivat useista maahanmuuttoon liittyvistä kokonaisuuksista. Yksi konkreettisimmista päätöksistä olivat alueelliset maihinnousupisteet, joita on toiveissa pystyttää sekä Pohjois-Afrikkaan että EU-maihin.Yhteisymmärrystä löytyi siitä, että Euroopan ulkorajoja on vahvistettava ja että maahanmuuton perimmäisiin syihin on puututtava tarmokkaammin. Lisää resursseja on luvassa muun muassa rajavirasto Frontexille. Päätöslauselmassa huomioitiin halua jakaa maahanmuuton aiheuttamaa taakkaa tasaisemmin. Tähän tähtää myös Dublin-järjestelmän uudistaminen.Päätöksillään unioni haluaa estää vuoden 2015 pakolaiskriisin toistumisen. Silloin unioni oli pitkälti valmistautumaton ottamaan vastaan suuret määrät sen alueelle pyrkiviä ihmisiä.Lue kokouksen päätöslauselmat kokonaisuudessaan täältä http://www.consilium.europa.eu//media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf

Miten maihinnousupisteet toimivat?

Maihinnousupisteet ottaisivat vastaan hengenvaaraan merellä joutuneita maahantulijoita. Pisteitä olisi sekä Pohjois-Afrikassa että EU-maissa. Niitä kehitetään yhdessä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n kanssa.EU-maissa sijaitsevissa pisteissä tulijoita odottaisi turvapaikanhakuprosessi. Turvapaikan saaneet sijoitettaisiin eteenpäin EU-maissa vapaaehtoisuuteen perustuen. Myös keskusten sijoitus perustuu vapaaehtoisuuteen. Päätöslauselmassa puhutaan maahantulopisteestä eikä esimerkiksi leiristä tai hotspotin tyyppisestä pakolaiskeskuksesta, joita Euroopassa jo on. Pisteiden käytännön toimintaa aletaan kuitenkin vasta selvittää, ja monia kysymyksiä on auki.

Mitä Eurooppaan tuleville ihmisille jatkossa tapahtuu?

Nyt tehdyt päätökset eivät vaikuta heti maahantulijoiden kohtaloon. Maahantulopisteet koskevat vain hengenvaarassa merellä olevia, joten uusi käytäntö ei vaikuta ihmisiin, jotka saapuvat Eurooppaan onnistuneesti muita väyliä pitkin.Dublin-käytäntöä halutaan uudistaa, mutta periaatteen mukaan turvapaikanhakijat on rekisteröitävä ja heidän hakemuksensa on käsiteltävä ensimmäisessä EU-maassa, jonne he saapuvat. EU haluaa jatkossa jouduttaa palautuksia, ja esimerkiksi Saksa solmii parhaillaan kahdenvälisiä sopimuksia eri maiden kanssa palautusten nopeuttamiseksi.EU-johtajien toive on, että maahantulopisteet tyrehdyttäisivät lopulta salakuljettajien elinkeinon, koska vastaanottoprosessi tehostuisi. Tämän toivotaan vaikuttavan erityisesti taloudellisista syistä Eurooppaan pyrkivien matkahalukkuuteen.

Joutuiko muu EU taipumaan ääripäiden, kuten Italian ja Unkarin, vaatimuksiin?

Italian populistihallituksen tuore pääministeri Giuseppe Conte https://www.hs.fi/haku/?query=giuseppe+conte tuli ensimmäiseen huippukokoukseensa ärhäkkänä. Hän uhkasi jopa vesittää kaikki kokouksen päätöslauselmat, jos vaatimuksiin ei suostuta. Italialle erityisen tärkeää oli vastuun jakaminen, sillä merkittävä osa maahantulijoista saapuu nyt Etelä-Euroopan rantavaltioihin.Yön neuvottelu toi Contesta esiin rakentavamman puolen, ja sopimukseen päästiin. Italia joutui tekemään kompromisseja, mutta sai läpi esimerkiksi ajatuksen, jonka mukaan esimerkiksi Italiaan saapuva maahantulija ”saapuu Eurooppaan”.Myös itäisen Euroopan usein niskuroineet jäsenmaat – niin sanottu Visegrad-ryhmä – ovat sopimuksessa mukana. Pääministeri Juha Sipilän https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) mukaan maajoukko ”liikkui aika paljonkin siitä, mikä oli heidän lähtökohtansa”. Visegrad-maille, kuten maahanmuuttoa vastaan voimallisesti puhuneelle Unkarille, on tärkeää, että toimet ovat vapaaehtoisia. Tähän muut EU-johtajat olivat valmiita suostumaan.

Mikä on Suomen tuleva rooli, voiko tänne tulla maihinnousupiste tai turvapaikanhakijoita keskuksista?

Pääministeri Sipilä korosti, että pisteiden tulevasta toiminnasta ei vielä tiedetä riittävästi, jotta Suomen roolia voisi arvioida. Hänen mukaansa pisteet sijaitsevat ”ensisijaisesti tuolla Italiassa ja Espanjassa”.Sipilä ei halunnut myöskään kommentoida päätyvätkö pisteistä eteenpäin siirrettävät turvapaikan saaneet Suomeen: ”Täytyy ensin päästä se seuraava pykälä eteenpäin eli määritellä huomattavasti yksityiskohtaisemmin näiden keskusten toiminta.”