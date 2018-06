Ulkomaat

Voiko Kanadan fiasko toistua Helsingissä? Tutkija arvioi Trumpin ja Putinin tulevaa tapaamista

Kun

Nato-kokous määrittää Helsingin tapaamista

Trump on väläytellyt jopa Krimin tunnustamista

Pahinta olisi Nato-yhteistyön tärvely

Suomella paikka pönkittää itseluottamusta