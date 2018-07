Ulkomaat

Lähiöbaarin röyhkeä verilöyly sai Göteborgin toimimaan, ja jengi­ampumiset puolittuivat vuodessa – HS selvitti

Tukholma. Ravintoloitsija Selahattin Can tuikkaa haarukan kebablihakekoon. Canilla on lounasaika, vaikka kello on kuusi illalla. Haarukallisten välissä hän kertoo verilöylystä, joka tapahtui kolme vuotta sitten neljän metrin päässä. ”Me katsoimme jalkapallomatsia, ja sitten kaikki tapahtui nopeasti.