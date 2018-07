Ulkomaat

Yllätyskompromissi, vähemmistöhallitus, uudet vaalit? Mitä tahansa Saksassa nyt tapahtuu, vakauden aika on ohi

Berliini

Saksan

Välirauha – kompromissi löytyy sittenkin

Merkelin

Seehofer eroaa, mutta CSU jatkaa hallituksessa

Seehofer

Vähemmistöhallitus, CSU siirtyy oppositioon

Jos

Uusi enemmistöhallitus uuden kumppanin kera

Teoriassa

Uudet vaalit – Merkelin aika on ohi

Jos