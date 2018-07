Valkoinen talo ilmoitti vastustavansa Krimin valtausta ja pitävänsä Venäjän vastaiset pakotteet voimassa, kunnes niemimaa on palautettu Ukrainalle

Ulkomaat

Valkoinen talo ilmoitti vastustavansa Krimin valtausta ja pitävänsä Venäjän vastaiset pakotteet voimassa, kunn

Valkoinen

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005736123.html