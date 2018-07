Ulkomaat

Mikä on Ruotsin suurin ongelma? Ruotsalaiset päättäjät kertovat

Visby

Mikä on suurin ongelma, joka Ruotsin seuraavan hallituksen pitäisi ratkaista?

”Sairaanhoito

”Veroja

”Se on

”Digitaalinen

”Ylipäänsä

”Vastuualueellani

”Kolmasosa

”Hyvinvointivaltion

”Meidän

siitä, että kesä on kukkeimmillaan ja lomailijat lomilla. Ruotsissa puhutaan nyt yhteiskunnallisista kysymyksistä kiihkeämmin kuin kertaakaan neljään vuoteen.Gotlannissa jatkuu sunnuntaihin asti Ruotsin tärkein politiikkatapahtuma Almedalsveckan.Nyt vaalivuotena paikalla on Ruotsin koko valtaeliitti: kaikki puoluejohtajat ja jokainen ministeri. Heidän seassaan sukkuloi kesämekoissaan ja pikeepaidoissaan tuhansia ruskettuneita ruotsalaisia liike-elämästä, yhdistyksistä ja mediasta. Erilaisia puhetilaisuuksia pidetään yli neljätuhatta.Tuossa joku puolustaa Itämeren turskan tulevaisuutta, tuossa näyttäisi istuvan työministeri. Ohi kulkee mies, jonka olkanauhassa lukee ”Ruotsin sähköyliherkkien valtakunnanliitto”. Viikon ajaksi Ruotsin yhteiskunnasta on luotu parin korttelin kokoinen pienoismalli.haetaan viimeisiä asetelmia 9. syyskuuta pidettäviin valtiopäivävaaleihin, joiden tulosta myös Suomen valtiojohdossa seurataan tiiviisti. Vaalissa ratkeaa esimerkiksi Ruotsin asenne Nato-keskusteluun, EU-yhteistyöhön ja maahanmuuttoon.Politiikka on yhteisten ongelmien ratkomista. Ennen ratkaisemista ongelmat pitää kuitenkin tunnistaa.HS sukelsi Visbyn mukulakivikatujen väenpaljouteen ja puhetelttojen varjoihin ja kysyi kymmeneltä erilaiselta ruotsalaisvaikuttajalta, mikä on suurin ongelma, joka Ruotsin seuraavan hallituksen pitäisi ratkaista.Kävi selväksi, että Suomessa otsikoihin nousevat rikollisuus ja maahanmuutto eivät ole ainoat teemat, joiden perusteella länsinaapurit valitsevat tulevat johtajansa.maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja, mahdollinen tuleva pääministeriäänestäjien luottamuksen, olemme valmiita tehtävään. Ruotsi on suurten uudistusten tarpeessa ja työt pitää aloittaa ryminällä. Ensimmäiseksi täytyy tarttua huonosti toimivaan maahanmuuttajien kotouttamiseen. Siinä on kyse työstä, kielitaidosta ja vaatimuksista. Haluamme asettaa katon tuille, jotta on aina kannattavaa tehdä töitä verrattuna tuilla elämiseen. Lisäksi haluamme, että tietty kielitaito on vaatimuksena pysyvään oleskelulupaan ja kansallisuuteen. Haluamme kasvattaa vaatimuksia Ruotsiin integroitavien omille ponnistuksille.”mielipidekyselyanalyytikko, Novus, maahanmuutto ja integraatio sekä koulutuskysymykset. Ne ovat kyselyissä äänestäjien kolme tärkeintä kysymystä. Sairaanhoito koskettaa kaikkia. Puhutaan hoitoyritysten voitoista, jonoista ja sairaanhoitajien työoloista. Maahanmuutto nousee listalla korkealle, koska jokainen ruotsidemokraattiäänestäjä mainitsee sen ensimmäisenä. Muilla vaihtelu on suurempaa. Talous ei nouse esille, koska siinä menee nyt niin hyvin. Itse toivon, että seuraava hallitus palauttaisi äänestäjien uskon demokratiaan. Enemmän suuria visioita, vähemmän poliittista peliä.”ruotsidemokraattien kansanedustajamaksavat kansalaiset odottavat, että valtio hoitaa oman puolensa yhteiskuntasopimuksesta: tarjoaa perusturvaa. Rikollisuus kuriin, ja riittävät voimavarat poliisille, oikeuslaitokselle ja sairaanhoitoon. Se edellyttää, että teemme selväksi, kellä on oikeus olla osa tätä yhteiskuntaa ja kellä ei. Maahanmuuttopolitiikkamme on ajanut totaalisesti karille. Olemme menettäneet kontrollin siihen, ketä rajojemme yli tulee. Paperittomien varjoyhteiskunta kasvaa.”vasemmistopuolueen puheenjohtajaRuotsin kasvava epätasa-arvoisuus. Olemme muuttuneet maailman tasa-arvoisimmasta maasta maaksi, jossa on valtavat tuloerot. Se näkyy selkeästi kaupungeissamme. Kaupunginosat ovat eriarvoisia. Palveluita puuttuu ja asutaan ahtaasti. Tästä ei ole puhuttu vaaleissa tarpeeksi. Sen sijaan on keskusteltu paljon symbolikysymyksistä ja identiteettipolitiikasta. Meidän pitäisi palata väittelemään raskaista yhteiskunnallisista aiheista.”Ruotsin entinen pääministeri (1991–1994) ja ulkoministeri (2006–2014), kokoomuslainenrakennemuutos. Siihen pitää saada vauhtia laajalla rintamalla. Uhkaamme jäädä digitalisaatiossa jälkeen sekä julkisella sektorilla että liike-elämässä. Sillä on kauaskantoinen vaikutus tulevalle kilpailukyvylle ja hyvinvointipalveluiden järjestämiselle. Kansainvälisissä kysymyksissä pidän tärkeänä, että löydämme vahvan yhteisen pohjoiseurooppalaisen äänen EU:n sisällä. Se on tärkeää Britannian EU-eron vuoksi. Meillä on yhteisiä näkemyksiä esimerkiksi kauppapolitiikassa, josta puhutaan nyt paljon, kun Yhdysvallat ottaa yhteen Kiinan kanssa.”sanomalehti Dagens Nyheterin päätoimittajase, että saadaan muodostettua hallitus! Tulemme olemaan niin sanotusti suomalaisessa tilanteessa. Mehän alamme muistuttaa toisiamme yhä enemmän... Siitä tulee lähes varmasti vähemmistöhallitus, jonka pitää löytää tukea oppositiosta erilaisilta puolueilta. Suomessahan on otettu monia puolueita hallitukseen, ja sitä tuskin täällä tapahtuu. Mutta käytännössä siitä tulee samanlaista kompromissintekoa. Tärkein asiakysymys saisi minusta olla dramaattisesti muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne, mutta siitä puhutaan vähän.”Ruotsin puolustusvoimien komentajaon erityisesti yksi asia, jota hallitukselta toivon: että se olisi kauaskatseisempi turvallisuuspolitiikan suunnittelussa. Täytyy löytää yhteinen kunnianhimon taso. Millä tasolla pidämme puolustuksemme? Se helpottaisi työtäni. Nyt näkymäni ulottuu vuoteen 2020. Kun tulee liian nopeita heilahduksia, kaikki vaikeutuu. Jos minun täytyy esimerkiksi jättää pois joku tietty puolustuskyky, sen saaminen uudelleen jalkeille tarpeen koittaessa vie vuosia koulutuksineen ja materiaalihankintoineen.”opinto-ohjaaja ja opettajien ammattiliiton aktiivijäsennuorista jättää toisen asteen koulutuksen eli lukion tai ammattikoulutuksen kesken. Heillä ei ole ammattia, ei mitään. Näiden nuorten pitäisi saada tukea aikaisemmin, heidän ongelmansa kyllä nähdään varhain. Suurin syy on valtava opettajapula, tarvitsemme heitä noin 70 000 lisää. Aukon täyttäminen kestää ja sitä odotellessa ”uhraamme” väistämättä tietyn määrän oppilaita. Palkataan paljon epäpäteviä opettajia ja he vaihtuvat usein, se tekee opiskelusta levotonta. Opettajan ammatin arvostusta pitäisi saada nostettua roimasti.”Tukholman lähellä sijaitsevan Järfällan kunnan kunnanhallituksen puheenjohtaja, sosiaalidemokraattiturvaaminen pitkälle tulevaisuuteen. Vaalien suuri valinta on, haluammeko laskea veroja vai vahvistaa hyvinvointipalveluita. Sairaanhoito, koulu, sosiaalipalvelut. Kokoomus ja ruotsidemokraatit haluaisivat leikata niistä rahoittaakseen veronalennuksia. Me demarit emme. Hyvinvointipalvelut ovat liima, joka pitää meitä yhdessä. Koko Ruotsissa on haasteena se, että palvelut pysyisivät väestönkasvun perässä ja etenkin se on ongelma meidän kunnassamme. Rakennamme kolme uutta esikoulua joka vuosi.”Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton toimintakoordinaattorinäkökulmasta tärkeintä olisi, että politiikka ottaisi vähemmistöt paremmin huomioon. Tarvitaan uusi kielikeskus suomen kielelle ja meänkielelle sekä viranomainen, joka valvoo, että vähemmistölakeja noudatetaan. Näemme paljon tapauksia eri puolilta maata, joissa lapsilla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta saada suomenkielistä opetusta esikoulussa, vaikka siihen olisi oikeus. Ongelma on, että tällaisesta ei seuraa mitään. Nykymenolla on olemassa vaara, että suomen kieli Ruotsin vähemmistökielenä kuolee sukupuuttoon.”