Ulkomaat

Turisteja kuljettanut vene kaatui Thaimaan Phuketissa, kymmeniä ihmisiä kadoksissa – UM: Ei tietoa suomalais­m

Vene , jonka kyydissä oli 90 ihmistä, kaatui Thaimaan Phuketin saaren edustalla myöhään torstaina paikallista aikaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa.



Uutistoimiston tietojen mukaan Phuketin viranomaiset kertovat, että puolet veneen kyydissä olleista matkustajista saatiin pelastettua. Pelastusoperaatio jatkuu yhä.



Phuket on suosittu lomakohde myös suomalaisten keskuudessa. Ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin Suomen aikaa iltapäivällä, ettei veneen kyydissä ollut heidän senhetkisten tietojensa mukaan suomalaisia. He kuitenkin seuraavat tilannetta.