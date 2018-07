Thaisukeltaja kuoli yrityksessä auttaa loukkuun jääneitä poikia – Lähestyvät rankkasateet uhkaavat täyttää luolaa entisestään ja siirtää pelastustöitä kuukausilla

Ulkomaat

Thaisukeltaja kuoli yrityksessä auttaa loukkuun jääneitä poikia – Lähestyvät rankkasateet uhkaavat täyttää luo

Thaimaalainen

Sukeltajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poikien

Rankkasateiden

Operaation

Perjantai-iltapäiväksi