HS Thaimaassa: Loukkuun jääneiden poikien kohtalo on nyt kaikkien yhteinen asia – ”Uskon, että saamme heidät ulos”, kertoo luolatyöntekijä Sahapoom Sengsuk

Ulkomaat

HS Thaimaassa: Loukkuun jääneiden poikien kohtalo on nyt kaikkien yhteinen asia – ”Uskon, että saamme heidät u

Mae Sai, Thaimaa

Ei se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Doi Naeng

Vuoren

Thaimaan

Maltalla

Kun

Thaimaa

Nyt

Luolatyöntekijä