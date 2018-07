Arabialainen rakkaustarina: Abdullah kosi työpaikan käytävällä naista, jonka kasvoja hän ei ollut koskaan nähnyt – Sen jälkeen pariskunnan kohtalosta päättivät perheet

Ulkomaat

Arabialainen rakkaustarina: Abdullah kosi työpaikan käytävällä naista, jonka kasvoja hän ei ollut koskaan nähn

Se oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Molemmat

Olemme

Saudi-Arabiassa

”Jos oli kahvilla naisen kanssa, muttawa saattoi tulla kysymään, onko tämä nainen sisaresi. Ei riittänyt, että kertoi, vaan poliisi tarkasti molempien paperit.”

Nyt

Jokaisella saudinaisella on miespuolinen holhoaja. Kun Abdullah maksoi myötäjäiset ja hääkulut, holhous siirtyi hänelle.

Häitä

Häämatkan

Asunnon

Jopa lähes puolet naisista kulkee nykyään ilman huntua Jeddassa, mikä vain muutama vuosi sitten olisi ollut täysin mahdoton ajatus.

Aviomies

Samira

Ostokset