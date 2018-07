Ulkomaat

Tulitauko rikkoutui Syyrian ja Daraan seudun kapinallisten välillä – evakuointia lykättiin

Perjantaina

Ainakin

Kapinallisten

Syyrian

Syyrian

alkanut tulitauko Syyrian armeijan ja Daraan alueen kapinallisten välillä näyttää rikkoontuneen.Hallituksen joukot pommittivat kapinallisten asemia Etelä-Syyriassa sunnuntaiaamuna. Väkivaltaisuuksien vuoksi alueella olevien kapinallistaistelijoiden evakuointia on jouduttu lykkäämään, sotaa tarkkaileva järjestö sekä kapinallisten edustaja sanovat.neljä siviiliä kuoli, kun hallitus pommitti Um al-Mayazeenin kylää lähellä Jordanian rajaa sunnuntaiaamuna, sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human rights (SOHR) kertoo.Ennen tätä kapinalliset olivat tulittaneet hallituksen saattuetta valtatiellä lähellä Um al-Mayazeenia. Tulituksessa kuoli SOHR:n mukaan useita Syyrian armeijan sotilaita.Tämän lisäksi hallitus oli pommittanut Daraan kaupungissa aluetta, joka on kapinallisten hallinnassa. Pommituksissa kuoli ainakin yksi siviili.edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että kapinallisten ja heidän perheidensä evakuointia on lykätty. Tulitaukosopimuksen mukaan Syyrian hallitus evakuoi Idlibin maakuntaan ne Daraan seudun kapinalliset, jotka eivät halua laskea aseitaan.”Sadan bussin piti saapua, mutta tätä on lykätty myöhempään ajankohtaan”, kapinallisten edustaja sanoi AFP:lle.hallitus käynnisti yhdessä Venäjän kanssa hyökkäyksen Daraan alueen kapinallisia vastaan 19. kesäkuuta. Väkivaltaisuuksissa on kuollut sen jälkeen yli 160 siviiliä, AFP kertoo.Sadoistatuhansista siviileistä osa pakeni väkivaltaisuuksia Jordanin-vastaiselle rajalle, osa Israelin miehittämän Golanin rajalle.YK ilmoitti sunnuntaina, että Jordanian Nassib-Jaber-raja-asemalle paenneet pakolaiset olivat jo palanneet takaisin Syyriaan.armeija ja Venäjä ovat käyttäneet keppi-porkkana-taktiikkaa jäljellä olevia kapinallisten asemia vastaan. Kapinallisalueita on ensin pommitettu rajusti, minkä jälkeen on tarjottu mahdollisuutta antautua tai siirtyä Idlibin maakuntaan, joka on yhä pääosin kapinallisryhmien hallinnassa.Tällä taktiikalla Syyrian sai aiemmin tänä vuonna haltuunsa pääkaupungin Damaskoksen lähellä sijaitsevat kapinallisalueet. Hallitus yrittää nyt saada samalla menetelmällä myös Daraan seudun hallintaansa.